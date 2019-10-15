РИАМО – 15 окт. Московская скорая помощь отмечает день рождения, ровно 100 лет назад открылась станция, бригада которой впервые выехала на вызов к пациенту, в настоящее время диспетчеры скорой обрабатывают около 15 тысяч звонков в сутки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Размещалась она в трех комнатах НИИ имени Н.В. Склифосовского – в то время его называли Шереметьевской больницей.

«За 100 лет московская скорая заметно преобразилась. Сегодня станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова – одна из самых крупнейших и эффективных в мире. Здесь работают более 11 тысяч сотрудников. Ежедневно на помощь горожанам спешат более тысячи бригад на машинах, оснащенных современным оборудованием. В среднем экипаж скорой приезжает на вызов за 12 минут, на ДТП - за восемь минут», – отметил сотрудник пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

В сутки в единый диспетчерский центр поступает до 15 тысяч звонков. С помощью интерактивной карты диспетчеры отслеживают нахождение всех машин, расположенных рядом с местом, откуда поступил вызов.

Информацию о состоянии пациента, полученную во время разговора, оператор направляет на планшет ближайшей бригаде соответствующего профиля, чтобы специалисты были готовы.

«Для московского здравоохранения скорая помощь является одной из самых важных составляющих. Именно эти врачи первые, кто оказывается рядом с пациентом», – подчеркнул сотрудник пресс-службы.

К 100-летию московской скорой помощи подготовили мероприятия, которые помогут жителям познакомиться с работой станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

Так, до 30 октября на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах проходит выставка, на которой можно узнать о том, как работали московские врачи.

Кроме того, в столице установили арт-объекты, посвященные московской скорой. Они расположены на Трубной площади, рядом со станциями метро «Лубянка» и «Тверская».

Возле НИИ имени Н.В. Склифосовского появилась конструкция из букв, собранных во фразу «ПРО100СПАСИБО». На арт-объекте есть отверстия, в которые можно опустить письмо с благодарностью врачам.

В честь 100-летия скорой помощи в сентябре в парке «Сокольники» провели тематический фестиваль. Его посетили более 60 тысяч человек. На празднике можно было увидеть ретроавтомобили, которые приезжали на вызовы к пациентам, и даже одну из первых карет.

Среди учеников начальных классов и воспитанников детских садов провели конкурс рисунков «Скорая помощь через 100 лет», а среди детей сотрудников службы – конкурс «Скорая помощь глазами детей». Лучшие работы представили на фестивале в «Сокольниках».