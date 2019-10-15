РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. Торжественное открытие мемориальной доски бывшему директору гимназии №20 Нине Мочаловой состоится 23 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Приглашаем всех желающих принять участие в торжественном открытии памятной доски, которое состоится в 10:00 по адресу: улица Южная, дом №20», – говорится в сообщении.

29 лет Нина Кирилловна возглавляла школу. Благодаря Мочаловой гимназия стала площадкой для внедрения инновационных технологий. Талант руководителя, обаяние, готовность помочь всегда находили отклик в сердцах коллег, детей и их родителей.