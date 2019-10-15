РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. С начала текущего года жители Подольска написали свыше 28,9 тысяч обращений в администрацию через портал «Добродел», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Порталу «Добродел» исполнилось 4 года. Он был создан для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти и позволяет решать вопросы без заполнения бумажных документов и поиска нужных инстанций. На портале зарегистрировано 1,4 миллиона пользователей. С 2015 года через сайт и мобильное приложение поступило 3 миллиона сообщений, более 2 миллионов из них решены и подтверждены пользователями.

«С начала 2019 года по системе «Добродел» в администрацию городского округа Подольск поступило более 28,9 тысяч обращений (за аналогичный период 2018 года – 27 283 обращений, 2017 года – 18 934). За последнюю неделю, с 4 по 10 октября, из «Добродела» поступило на исполнение около 500 документов», – говорится в сообщении.

Чаще всего горожане жалуются на неисправные фонари освещения, обустройство асфальтового покрытия парковки, внутридворового проезда, тротуара, пешеходной дорожки, въезда во двор. Также много обращений поступает с просьбой отремонтировать участки дорог, убрать брошенный транспорт, очистить пешеходные дорожки и другие.