РИАМО - 15 окт. Свыше 60 клубов для пожилых граждан с караоке, кинозалами и спортивной зоной откроют во всех муниципальных образованиях Подмосковья до 1 марта 2020 года, уже открыты три таких учреждения, сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«Очень востребованное направление – открытие клубов «Активного долголетия». В клубе по итогам опроса должны быть: зал для кинопоказов, помещение для спортивных занятий, караоке, арт-студии. Самое главное – попросили консультанта на ресепшн, который поможет в заполнении платежек и так далее», – сказала Забралова на заседании областного правительства во вторник.

Она отметила, что площадь всего клуба должна не менее 120 квадратных метров.

В регионе введен единый стандарт обучающих программ, они абсолютно бесплатны для пожилых граждан.

«Мы открываем 64 клуба, откроем их до 1 марта 2020 года. Три клуба уже открыты – в Солнечногорске, Одинцове и Реутове. Шесть до конца октября приведут к стандарту», – заключила Забралова.