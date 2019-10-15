РИАМО - 15 окт. Хорошо подготовились к зиме городские округа Шаховская, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Ленинский, Солнечногорск, Одинцовский, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Есть отстающие муниципальные образования, это Зарайск, Долгопрудный, Рузский городские округа. <...> Мы с их руководством проблемы решаем. Самые сложные проблемы в Рузском городском округе - 821 километр не обеспечен контрактом на содержание», - сказал Гержик в ходе заседания правительства региона.

Он отметил, что четыре муниципалитета не определили место для складирования снега - это Волоколамский, Дзержинский, Талдомский и Истра.

Ранее в Подмосковье проверили готовность к зиме в нескольких городских округах, в них подготовили свыше 4 тысяч тонн противогололедных материалов. Проверки на готовность к зиме будут продолжаться по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Также губернатор поручил подготовить к зимнему периоду дорожно-уборочную технику.