РИАМО - 15 окт. На Мытищинском военном мемориальном кладбище началось прощание с советским космонавтом Алексеем Леоновым, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Гроб с телом привезли в траурный зал Мытищинского военного мемориального кладбища, около которого расположены стулья, где сидят родственники Леонова. Позади гроба стоят несколько венков.

Проститься с легендарным космонавтом пришли несколько сотен человек – родные, друзья и коллеги.

Кроме того, церемония прощания с легендарным космонавтом проходит в присутствии роты почетного караула и военного оркестра, после которой на этом же кладбище пройдут похороны.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. Скончался 11 октября от острой сердечной недостаточности.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем. Леонов – дважды Герой Советского союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.