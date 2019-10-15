РИАМО – 15 окт. В Роскачестве провели веерное исследование микроволновых печей, так, самая дорогая техника продемонстрировала не лучший результат, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По итогам тестов эксперты не нашли зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда. Кроме того, они пришли к выводу, что микроволновки какого-то одного бренда справляются на «отлично» со всеми тестами, входящими в программу испытаний», – отмечается в сообщении.

Самая дорогая техника, заявленная в эксперименте, показала не лучший результат, в частности, в испытаниях удобства. Высокие результаты зафиксировали у приборов среднего ценового диапазона.

«В испытаниях участвовали 55 моделей от 16 брендов. Их оценили по 154 показателям. Нормы по нагреву в режиме гриля не выдержали дверцы пяти изделий. Результаты самых удобных и неудобных микроволновок различаются на два балла. Специалисты рассказали, что по показателю шума наиболее громкими и тихими стали по три модели», – добавляется в сообщении.

Накануне издание сообщало, насколько вредны микроволновки. Самый главный миф связан с вредом от волн. Многие уверены, что микроволновое излучение может вызвать онкологические заболевания и приводит к снижению потенции у мужчин. Однако эксперты говорят о том, что выход волн за пределы печи технически невозможен: защита, предусмотренная при сборке, препятствует этому.

Помимо этого, излучение, исходящее от микроволновки, в два раза ниже, чем от сотовых телефонов, что не мешает человеку носить гаджеты в кармане и прекрасно себя чувствовать.