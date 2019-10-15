РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В микрорайоне Климовск Подольска застройщик дома-долгостроя на улице Школьная планирует заключить мировое соглашение для завершения строительства к концу текущего года, сообщается на сайте Комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

В администрации округа на днях прошло заседание экспертно-технического совета с участием замглавы администрации округа по строительному комплексу Петром Гапоновым, инвесторов, застройщиков, дольщиков. Один из вопросов повестки касался завершения строительства дома-долгостроя на улице Школьная в микрорайоне Климовск.

«По вопросу строительства дома №41 по улице Школьная, руководитель компании застройщика ООО «Жилсотстрой» уведомил о недостижении договоренностей с ФНС РФ с целью заключения мирового соглашения и исключения возможности признания инвестора банкротом. К концу 2019 года данный вопрос планируется решить, а дальнейший алгоритм действий будет определен после погашения задолженности перед кредиторами в рамках исполнительного судопроизводства. Администрацией округа в режиме постоянного контроля осуществляется мониторинг ситуации по рассмотрению судебных разбирательств и оказывается содействие в достижении договоренностей между сторонами», – говорится в сообщении.

Одним из выходов из сложившейся ситуации также является и банкротство застройщика. В рамках дела о банкротстве при появлении конкурсного управляющего осуществляется формирование конкурсной массы для возможности определения размера денежных средств для достройки многоквартирного дома, а также параметры необходимого компенсационного участка.

Помимо этого, администрацией округа осуществляется подписание постановления о признании жилого дома №14 по улице Садовая проблемным объектом. Представитель инвестора ООО «Куб Инвест» планирует возобновить строительство в конце ноября и обосновал задержку тем, что у организации были финансовые трудности. Гендиректору ООО «Диском» было дано поручение в кратчайшие сроки представить график переселения жителей из аварийного дома по улице Садовой, дом №3, а также календарный план-график по завершению строительства котельной по улице Садовая.

«Готовность парковки на улице Парковая, дом №3 составляет 90%. В ближайшее время будет подано извещение об окончании строительства для проведения проверки. После получения положительного заключения, застройщиком осуществится подача документов для получения заключения о соответствии построенного объекта», – заключается в материале.