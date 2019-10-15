РИАМО - 15 окт. Железнодорожная платформа Хлебниково готова к запуску первых Московских центральных диаметров (МЦД-1) на 85%, работы по благоустройству находятся в завершающей стадии, сообщил журналистам во вторник директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании Артем Царев.

«Проводится полный комплексный ремонт и приведение платформы в порядок. Замена покрытий, полосы безопасности, замена ограждений, установка погодных модулей, пассажиры смогут зарядить телефон, есть розетки USB. Одним из ключевых факторов является навигация, чтобы пассажир приходил и точно понимал, что ему нужно. Работы находятся уже в завершающей стадии. На 85% (работы – ред.) завершены», – сказал Царев.

Он также добавил, что одной из важнейших составляющих являются элементы навигации, и даже визуально станции будут отличаться от остальных. На железнодорожной платформе погодные модули и кассовые строения частично покрашены в цвет физалиса.

«Помимо благоустройства остановочных пунктов мы ведем благоустройство прилегающей территории», – добавил начальник дирекции МЦД департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Он также подчеркнул, что прирост пассажиропотока на станции после запуска МЦД составит 18%.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится свыше 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

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