РИАМО - 15 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру инвестиций и инноваций региона Наталье Егоровой разработать дополнительные меры поддержки важных для Подмосковья бизнес-направлений, передает корреспондент РИАМО.

Он уточнил, что министром инвестиций и инноваций региона назначена Наталья Егорова, она имеет большой опыт проектной деятельности.

«Очень надеюсь, что с вашим приходом будет выстроена профессиональная, системная, прозрачная работа по привлечению инвесторов. Будет предложена программа по дополнительной поддержке особо важных для региона направлений», - сказал Воробьев.