РИАМО - 15 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Дмитрия Пестова за успешную работу в регионе в течение семи лет, передает корреспондент РИАМО.

«В связи с планируемым переходом в федеральные структуры должность вице-губернатора покинул Пестов Дмитрий Владимирович, я хочу его поблагодарить за его ответственную работу, пожелать успехов. За его семилетнюю деятельность во многом удалось <...> сделать серьезные успехи в блоке ЖКХ», - сказал Воробьев.

Он отметил, что 3 октября на должность вице-губернатора Московской области Мособлдума утвердила Игоря Трескова.

«Мы его хорошо знаем. Теперь еще, Игорь Борисович, (вам - ред.) предстоит отвечать за благоустройство, переселение из аварийного жилья», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, также областной парламент утвердил на должность зампреда правительства Евгения Хромушина. Он продолжит курировать блок ЖКХ, рекультивацию полигонов, к ним добавится энергетика и Госжилинспекция.

«На должность заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности назначен Роман Александрович Каратаев. С 2015 года он занимал должность министра правительства. В зону вашей ответственности добавлен блок по ликвидации ЧС», - заключил Воробьев.