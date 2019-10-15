РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. С апреля текущего года волонтеры помогли настроить цифровое телевидение более чем 1 тысяче горожан в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Переход на цифровое вещание в Красногорске состоялся в апреле. С момента запуска программы в округе заработал штаб по координации действий по переходу на цифровое телевидение. За весь «переходный период» волонтеры общественной палаты горокруга Красногорск и студенты Красногорского колледжа приняли более тысячи обращений, помогая настраивать телевизоры и цифровые приставки тем, кому это было необходимо», – говорится в сообщении.

Ребята закончили работу в соответствии с программой 1 октября. Аналоговое вещание в России полностью отключили 14 октября.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар отметил работу штаба по переходу на цифровое телевидение. За качественную организацию работы оперативного штаба по переходу на цифровое телевидение награжден почетной грамотой руководитель штаба, заместитель главы администрации по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

«Уважаемые жители! Если у вас остались вопросы, за помощью в настройке оборудования можно обратиться по телефону горячей линии: 8(800)220-20-02, либо оставить заявку на портале «Добродел», – заключается в сообщении.