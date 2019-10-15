© РИАМО
, Александр Манзюк
© РИАМО
, Александр Манзюк
Космонавт ушел из жизни 11 октября на 86‑м году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Свои соболезнования родным и близким легендарного космонавта принесли губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Сегодняшнее заседание правительства Московской области началось с минуты молчания в память об Алексее Леонове.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Леонов – советский летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград, дважды Герой Советского союза.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Он совершил два полета в космос (18 марта 1965 года и 15 июля 1975 года), налетав всего 7 суток 33 минуты.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах
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