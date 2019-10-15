РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Учащихся гимназии №7 Подольска во вторник утром эвакуировали в соседнее общеобразовательное учреждение, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница гимназии.

По словам одной из матерей учеников гимназии №7, во вторник утром школьников эвакуировали из гимназии в школу №32. В настоящее время дети находятся в актовом зале образовательного учреждения.

«Действительно, сегодня в гимназии проводилась эвакуация. Это плановая эвакуация, беспокоиться не о чем», – сказала сотрудница.