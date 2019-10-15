РИАМО - 15 окт. Московские вузы намерены упростить прием в магистратуру для победителей международных хакатонов – соревнований IT-разработчиков, пишет во вторник газета «Известия».

«Уже со следующего года призеры данных состязаний могут получить преимущество при поступлении на профильные магистерские программы Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского физико-технического института (МФТИ)», – отмечается в сообщении.

В последние годы формат хакатонов в IT-сфере становится все более популярным. Само название соревнований произошло путем слияния слов «хакер» и «марафон». Конкурс, как правило, длится от нескольких дней до недели — за это время участники должны разработать IT-решение для определенной задачи. Хакатоны призваны выявить наиболее перспективных специалистов — ими активно интересуются работодатели.

Советник при ректорате МФТИ по технологическому предпринимательству Дмитрий Быкадоров уточнил, что победители хакатонов смогут получить определенность в выборе своей учебной траектории, а вузы – отобрать лучших претендентов из числа желающих поступить.

Сколько студентов в год сможет получать эти преференции, в МФТИ еще предстоит определиться, добавил он. Пока речь идет только о победителях международных хакатонов, но в будущем практика может расшириться и на прочие IT-конкурсы.

Во ВШЭ сообщили, что преимущество победителям и призерам хакатонов при приеме готовы дать академические руководители сразу нескольких магистерских программ, но окончательное решение будет принято ученым советом в ближайший месяц.