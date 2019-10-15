РИАМО - 15 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил в ходе заседания правительства нового министра строительного комплекса региона, им стал Владимир Локтев, передает корреспондент РИАМО.

«Министром строительного комплекса (Московской области - ред.), вся бюджетная стройка, будет Владимир Александрович Локтев», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства.

Он отметил, что ранее Локтев занимал должность заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона.