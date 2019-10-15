РИАМО – 15 окт. Заседание правительства Московской области началось во вторник с минуты молчания в память об Алексее Леонове, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня (15 октября – ред.) пройдет панихида. Ушел из жизни легендарный человек – Алексей Архипович Леонов. <...> Он вел большую общественную работу. Предлагаю почтить его память минутой молчания», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

О кончине легендарного советского космонавта Алексея Леонова стало известно 11 октября. Ему было 85 лет.

Похороны знаменитого летчика-космонавта состоятся во вторник на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге. Космонавт совершил два полета в космос (18 марта 1965 года и 15 июля 1975 года) и первым в мире вышел в открытый космос – он провел за бортом 23 минуты 41 секунду, из них 12 минут 9 секунд Леонов находился за пределами корабля.