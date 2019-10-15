РИАМО - 15 окт. В этом году в Подмосковье будет благоустроено 50 общественных пространств, в каждом появятся информационные щиты, навигация и уникальный брэндинг, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В регионе реализуется масштабный проект по формированию комфортной городской среды. Главной особенностью программы является ее комплексный подход, а также синхронизация с другими программами, влияющими на качество жизни и облик городов. Понятие комфортная городская среда объединяет в себя объекты социальной сферы, культуры, безопасность, транспорт, благоустройство и экономику.

«В этом году благоустраивается 50 пространств. Первые результаты уже есть. Все благоустроенные в этом году пространства панируется дополнить информационными щитами, навигацией и брэндингом», – отмечается в сообщении.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин подчеркнул, что для каждого пространства будет разработан свой уникальный брендинг.

В частности, свой уникальный брендинг уже появился после благоустройства в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске.