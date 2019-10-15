РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Во вторник утром в подмосковном Подольске иномарка съехала в кювет в результате ДТП на автотрассе А-107, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

«Я проезжал мимо по автотрассе А-107 около 8:30 (15 октября – ред.). На повороте в сторону села Сынково увидел, что стояли две иномарки, одна из которых съехала в кювет. У обеих машин были включены аварийки. Думаю, что машина съехала в кювет в результате ДТП. Никто не пострадал», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 9:52 на данном промежутке автодороги движение затруднено.