РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 окт. Социальная ярмарка «Золотая осень» пройдет в подмосковном Домодедове с 18 по 20 октября, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 18 по 20 октября пройдет социальная ярмарка «Золотая осень». Домодедовские производители представят свою продукцию по низким ценам. «4 сезона» с плодоовощной продукцией, барыбинский молочный завод, домодедовский хлебозавод, молочная продукция «Никон», мясная продукция «Эколь», ремесленная пекарня «Здоров хлеб», – говорится в сообщении.

Детей ждут сладкие сюрпризы.

Ярмарка пройдет в Центральном микрорайоне на территории, прилегающей к дому №15, корпус 2 на улице Кирова. В пятницу, 18 октября, ярмарка будет работать с 11:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 17:00.