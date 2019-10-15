РИАМО – 15 окт. Во вторник исполняется 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, горожан приглашают отправиться на прогулку по любимым местам поэта в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Имя Лермонтова у многих ассоциируется с Кавказом – этот край был большой любовью и вдохновением поэта, там он провел почти половину жизни. Но и с Москвой он тоже был тесно связан: в этом городе родился, делал первые творческие шаги, учился в университете, здесь жила его любимая бабушка Елизавета Алексеевна.

«В доме генерала Карла Толя у Красных ворот в семье помещика Юрия Лермонтова родился мальчик, которому суждено было стать одной из самых значимых фигур в русской литературе. Здание до наших дней не сохранилось. Площадь, на которой оно стояло, в 1941-м переименовали в Лермонтовскую. А на месте родного дома поэта в 1957 году построили последнюю из сталинских высоток», – говорится в сообщении.

В 1965 году на площади установили памятник поэту. Это хотели сделать еще раньше, но помешала Великая Отечественная война.

Работа над памятником длилась долго: в 1950-е проходили всесоюзные конкурсы, на которые было подано 48 проектов, но ни один из них не выбрали. Тогда объявили заказной конкурс среди мастеров, которых пригласило Минкультуры СССР. Победил проект, созданный коллективом под руководством живописца Исаака Бродского.

В композицию вошли рельефы с изображением на тему поэм «Мцыри» и «Демон», а также стихотворения «Парус». На пьедестале строки: «Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын, как русский, – сильно, пламенно и нежно».

В советское время с легкой руки Виктории Токаревой и Георгия Данелии, написавших сценарий к «Джентльменам удачи», появился советский мем, связанный со скульптурой Лермонтова. «Кто ж его посадит? Он же памятник!», – вслед за героем Савелия Крамарова эти слова повторял, наверное, каждый.

Два года Михаил Лермонтов прожил недалеко от церкви Симеона Столпника на Поварской. В 1827-м он приехал сюда вместе со своей бабушкой по материнской линии Елизаветой Арсеньевой. Каждый раз, когда обожаемый внук выходил из дома, она крестила его и читала молитву.

Это был обязательный ритуал, возражения не принимались. За это над Лермонтовым часто посмеивались друзья. Они вспоминали, что бабушка вообще постоянно его контролировала.

Впервые упоминание этой церкви встречается в 1625 году, но стояла она здесь и раньше. Венчание Бориса Годунова на царство (1598 год) пришлось на день святого Симеона Столпника, и в честь этого в городе появились две симеоновских церкви. Одна из них – в Поварской слободе. В Смутное время деревянное строение сгорело, на его месте построили каменное. Впоследствии в этой церкви венчались писатель Сергей Аксаков, граф Николай Шереметев, причащался Николай Гоголь.

Еще одним знаковым адресом является Поварская улица, дом 26.

Этот дом, восстановленный после пожара 1812 года, стал первым московским пристанищем Лермонтова, когда он вместе с бабушкой вернулся с Кавказа.

Здесь Лермонтов впервые проявил серьезный интерес к литературе, начал писать стихи. Бабушка приглашала к нему преподавателя русского и латинского языков Алексея Зиновьева, готовя внука к поступлению в Благородный пансион.

В это же время юный Лермонтов подружился и с детьми известных дворян Лопухиных, живших неподалеку от Поварской. Варвара Лопухина стал первой любовью поэта.

Из дома на Поварской уже 24-летний Лермонтов с бабушкой уехали в Середниково – усадьбу Столыпиных. Там они провели лето. В Москву вернулись в другой арендованный дом – деревянное одноэтажное здание в стиле ампир на Малой Молчановке. Здесь они провели три года – с 1829-го по 1832-й.

Комната Лермонтова находилась в мезонине, окна выходили на улицу. Он провел здесь много часов за чтением книг и сочинением стихов. Именно в этом доме он родился как поэт – создал в этих стенах около 200 лирических стихотворений, в числе которых «Портрет», 17 поэм и три драмы, тут начал работать над «Демоном» и «Черкесами».

Изначально Лермонтов поступил на нравственно-политическое отделение, но вскоре перевелся на словесное. Продолжал активно писать. Закончил поэму «Измаил-Бей», написал драму «Странный человек». Увлекся Байроном, под его влиянием написал «Кавказского пленника», «Корсара». Окончательно убедился в том, что литература – его призвание.

При жизни поэта его произведения не ставили на театральной сцене. Но спектакли были его страстью с детства.

В Большом театре он с удовольствием смотрел постановки «Пан Твардовский» Алексея Верстовского, «Тридцать лет, или Жизнь игрока» Виктора Дюканжа, «Разбойники» Фридриха Шиллера, восхищаясь игрой Михаила Щепкина. Кстати, именно Щепкин — любимый актер и друг поэта – после смерти Лермонтова добивался постановки «Маскарада».