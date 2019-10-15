РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 окт. В подмосковном Королеве судебного пристава задержали за получение взятки, сообщил помощник прокурора города Дмитрий Плотников.

На прием к приставу пришел мужчина, купивший автомобиль у налогового должника. На транспортное средство ранее было наложено взыскание, без отмены которого пользоваться машиной кому-либо было нельзя. Пристав потребовал от мужчины 20 тысяч рублей за изготовление незаконного решения о снятии запрета.

«Гражданин обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для привлечения судебного пристава исполнителя к уголовной ответственности за вымогательство взятки. Судебный пристав был задержан сотрудниками полиции при получении взятки», – сказал Плотников.

В отношении задержанного возбуждены дела по двум уголовным статьям, ему грозит до 12 лет лишения свободы.