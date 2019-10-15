РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 окт. Житель Королева снял на видео человека, лежащего на полу в приемном покое больницы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Видео появилось в сети вечером 14 октября. На нем в приемном отделении королевской городской больницы на полу на носилках спал мужчина.

«Данный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 5 октября был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение Центральной городской больницы на улице Циолковского, 24. В медицинской помощи он не нуждался. Он находился в помещении приемного покоя, пока не протрезвел, после чего самостоятельно покинул медицинское учреждение», – прокомментировал ситуацию представитель городской больницы.

По словам медиков, такие случаи не редкость. Из-за отсутствия вытрезвителей всех граждан вне зависимости от степени трезвости и необходимости медицинской помощи доставляют в приемное отделение больницы.

«Их всегда осматривает дежурный врач, при необходимости оказывает медицинскую помощь. По завершении капитального ремонта мы планируем выделить для них специальное помещение в приемном отделении», – добавил собеседник агентства.

В приемном отделении ЦГБ ремонт не проводился никогда, с самого момента постройки больницы в 1979 году. В данный момент на верхних этажах корпуса «В» уже идет капитальный ремонт по областной программе «Здравоохранение Подмосковья», работы планируется завершить до конца 2020 года. На сегодняшний день в рамках программы выполнен капитальный ремонт соседнего корпуса «А-Б» стационара, в работе находится и двухэтажный корпус «Г-Д», где уже завершен ремонт клинико-диагностической лаборатории на 1 этаже.