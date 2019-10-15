РИАМО – 15 окт. Выставку «Йоко Оно. Небо всегда ясное» смело можно назвать одной из самых ожидаемых в этом году, она откроется во время фестиваля современного искусства «Территория» в Московском музее современного искусства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Творчество японской авангардной художницы – сплетение методов концептуальных художественных течений 1960-х и традиций восточной философии. Масштабный проект включает в себя серию работ «Инструкции», первые из которых появились в 1960-е. Представленные экспонаты не существуют сами по себе, они зависят от зрителя», – говорится в сообщении.

Тем, кто решится на диалог с искусством, предстоит сыграть в шахматы на совершенно белой доске, дорисовать начатое произведение или написать воспоминание о матери.

Кстати, одна из интерактивных работ художницы в свое время привлекла внимание и Джона Леннона, участника The Beatles.

«В 1966 году в Лондоне он посетил выставку Йоко Оно и остался поражен одним из экспонатов: в белой комнате стояла стремянка, а под потолком висела лупа. Если посетитель поднимался по лестнице и брал в руки лупу, то с ее помощью можно было прочитать на холсте слово «Да», – дополняется на сайте.

Чем закончилась та первая встреча Йоко Оно и Джона Леннона, прекрасно известно. Может, и выставка в Московском музее современного искусства станет для кого-то судьбоносной, подчеркивается в материале.

Стоимость билета – 350 рублей.