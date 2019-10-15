РИАМО – 15 окт. Для жителей России планируют ввести один платежный документ, в котором будут собраны все предоставляемые услуги ЖКХ, пишет во вторник газета «Известия».

Подобный проект закона будет рассмотрен в правительстве, если он будет качественно доработан в Минстрое (который и является разработчиком документа).

«Документ вводит два новых понятия –– ЕПД и «расчетный центр». Цель проекта — увеличить собираемость платежей за ЖКУ, снизить риски хищений управляющих компаний (УК) за счет повышения прозрачности их расчетов с поставщиками, а также усилить контроль обоснованности тарифов», – говорится в сообщении.

За первый квартал текущего года долги жителей страны за ЖКУ составили 564,5 миллиарда рублей. Из них по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) долг составляет более 300 миллиардов рублей, остальная сумма – это долги УК перед РСО.

По проекту документа единой платежке будут следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. На сегодняшний день в некоторых регионах жителям приходит несколько платежных документов по разным видам услуг, что приводит к ошибкам при начислении и росту долгов по ЖКХ.

В проекте отзыва к документу кабмин рекомендует соотнести новое понятие «единый платежный документ» (ЕПД) с уже существующим «платежный документ». Их необходимо определить более точно для избежания неразберихи.

Планируется, что в новой платежке будет проще вписывать строку за добровольное страхование жилья от ЧС, отметила эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький. При этом к вопросу включения необязательных платежей в единый документ стоит подойти осторожно, поскольку это может увеличить и без того высокие расходы населения.