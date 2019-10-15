РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил благодарственные письма 11 сотрудникам Люберецкого дорожного эксплутационного предприятия (ДЭП) в честь празднования Дня работника дорожного хозяйства, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Я надеюсь, что мы к зиме готовы. В этом году зима приходит не внезапно. Коллективы, которые сегодня обслуживают дороги, профессиональны, техника у нас есть. И я уверен, что зиму мы пройдем без эксцессов. В преддверии Дня дорожника хотелось бы вас поздравить с профессиональным праздником. Вы посвятили себя непростой работе», – сказал Ружицкий.

Он вручил 11 благодарственных письм за добросовестный труд и обеспечение качественного состояния дорог на территории округа.

Всего в зимнем содержании территории округа будет задействовано 94 единицы дорожной техники.