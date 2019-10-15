РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 окт. Подрядчик приступил к реконструкции детской и спортивной площадок в одном из дворов по улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядной организацией ООО «Авангард» начаты работы по реконструкции детской спортивной и детской игровой площадок во дворе многоквартирных домов микрорайона Кузнечики по улице Академика Доллежаля, дома №№2/1, 2/2, 4. На этой же дворовой территории ООО «Подольское ДРСУ» производит работы по строительству пешеходных дорожек», – говорится в сообщении.

Также в настоящее время подрядчик приступил к монтажу детской спортивной площадки по улице Академика Доллежаля, дом №9, а у дома №8/2 по бульвару 65-летия Победы приступили к строительству парковочных карманов.