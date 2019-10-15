РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. Пожарные подмосковных Люберец потушили загоревшийся частный дом в поселке Томилино, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Четырнадцатого октября в 19:59 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино.

«В 22:32 пожар ликвидировали. Привлекаемые силы и средства (в тушении – ред.): две единицы техники, семь человек», – говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, заключается в материале.