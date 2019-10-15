РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. В СНТ «Зеленая зона» подмосковных Люберец сгорел частный дом, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Четырнадцатого октября в 16:34 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, СНТ «Зеленая зона». В 19:44 ликвидация (пожара – ред.)», – говорится в сообщении.

В пожаре никто не пострадал. В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.