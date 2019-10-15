РИАМО – 15 окт. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в одной из больниц на северо-западе Москвы, и передали его для дальнейшего разбирательства в полицию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть вневедомственной охраны из лечебного учреждения, расположенного на северо-западе Москвы. Группа задержания незамедлительно прибыла в медицинское учреждение и попыталась успокоить дебошира, предупредив его об ответственности за его действия.

«По словам сотрудников больницы, доставленный в приемное отделение бригадой скорой помощи гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, а также имел незначительные телесные повреждения. Мужчина отказывался от помощи, вел себя агрессивно и оскорблял медперсонал. Кроме того, гражданин держался за карман куртки, не позволяя снять ее с себя», – отмечается в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 47-летнего москвича изъят предмет, конструктивно схожий с сигнальным пистолетом.