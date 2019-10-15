РИАМО – 15 окт. Станцию первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Кунцево интегрируют теплым переходом с новой станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) «Можайская», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Станция Кунцево войдет в состав МЦД-1 «Белорусско-Савеловский». К запуску движения по диаметрам станция будет благоустроена: здесь обновят покрытие платформ, отремонтируют фасады и билетные кассы, заменят освещение и ограждение. Также на платформах будут установлены стелы экстренного вызова и информационные табло, удобные лавочки и урны», – отмечается в сообщении.

После запуска работы по интеграции МЦД с метро будут продолжаться, сейчас с железнодорожной станции Кунцево можно пересесть на станцию метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской или Филевской линий. Переход осуществляется по улице и занимает около 9 минут.

«На втором этапе проекта МЦД для перехода со станции МЦД-1 Кунцево на новую станцию БКЛ «Можайская» будет построен подземный пешеходный переход, а, значит, пассажирам МЦД не придется выходить на улицу для пересадки на метро», – подчеркнул начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Кроме того, на втором этапе на станции Кунцево МЦД-1 планируется строительство новой береговой пассажирской платформы с устройством навеса на всю длину, существующая островная платформа будет реконструирована, дополнительно к западному подземному вестибюлю с выходом на станцию БКЛ «Можайская», будет построен еще один – восточный подземный вестибюль.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится свыше 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.