РИАМО - 15 окт. Работы по модернизации завершили на московской насосной станции «Колочь», которая входит в состав Можайского гидротехнического узла Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал», сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Комплексом городского хозяйства Москвы реализован проект по модернизации энергетического оборудования насосной станции «Колочь», входящей в состав Можайского гидротехнического узла Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал», – сказал Бирюков.

Он уточнил, что специалистами установлено новое энергетическое оборудование, на станции переложены кабельные линии, заменены инженерные коммуникации: система освещения с применением энергосберегающей арматуры, система отопления и вентиляции.

Кроме того, была установлена автоматизированная система управления технологическим процессом перекачки воды насосными агрегатами и вспомогательным оборудованием.

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления позволяет в режиме реального времени проводить удаленный мониторинг оборудования станции и оперативно принимать решения в случае возникновения любых нештатных ситуаций.

«В результате проведенного комплекса мероприятий по реконструкции энергетического хозяйства обеспечена надежная и бесперебойная работа насосной станции «Колочь» и исключена возможность подтопления объекта культурного наследия федерального значения «Бородинское поле», – подчеркнул заммэра.

Бирюков пояснил, что в результате проделанной работы сохранена историческая ценность музея-заповедника «Бородинское поле» – мемориала двух Отечественных войн, старейшего в мире музея на полях сражений. Этого удалось достигнуть путем обеспечения своевременной перекачки стока реки Колочь в Можайское водохранилище.