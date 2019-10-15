РИАМО - 15 окт. В Москве и Подмосковье температура воздуха минувшей ночью поднималась до 17 градусов тепла, что делает ее самой теплой в октябре, до этого – ночью 3 октября – зафиксировали 11,2 градуса, сообщил РИАМО во вторник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Эта ночь была самой теплой, температура повышалась до 17,4 градуса. Такая ситуация обусловлена тем, что через Московский регион проходит граница между теплым и холодным воздухом», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что граница между потоками воздуха «гуляет» и периодически смещается то на юго-запад, то на юго-восток. Именно эти перемещения воздушных масс и вызвали такую теплую ночь. При этом днем температура будет понижаться.

«В 6 часов утра было 13,6 градусов, а к вечеру температура понизится до 5-7 градусов. И ближайшей ночью в столице будет 2-4 градуса, по области 1-6 градуса», – добавил синоптик.

По его словам, такая ситуация будет повторяться на текущей неделе, когда температура будет повышаться ночью и охлаждаться в течение дня.