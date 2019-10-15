РИАМО – 15 окт. Полицейские на территории городского округа Люберцы задержали мужчину с мешком конопли, им оказался 63-летний ранее судимый житель Коврова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят полимерный мешок, в котором находились части растений зеленого цвета. В результате химического исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением – коноплей. Ее общая масса составила более 3 килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.