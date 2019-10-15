РИАМО – 15 окт. Столичные следователи начали проверку по информации СМИ о создании секты на территории Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Накануне в эфире федерального телеканала вышел сюжет о деятельности в Москве псевдорелигиозного движения, члены которые проводят свои тренинги и собрания на съемных квартирах, а также арендуют помещение детского центра, собирая деньги с участников.

«Лидер движения связывается с участниками по видеосвязи и обещает вылечить их от разных заболеваний. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Следователи проверят все обстоятельства и факты, изложенные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркивается на сайте.