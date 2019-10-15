РИАМО - 15 окт. В Москве начал работу специальный онлайн-сервис «Проверь законность вывески», услуга доступна всем пользователям сайта mbm.mos.ru, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Сервис поможет узнать, не выявлены ли нарушения в отношении вывески. В случае, если они есть, сервис подскажет, как их устранить, чтобы избежать демонтажа конструкции», – говорится в сообщении.

В настоящий момент услуга доступна всем пользователям сайта в тестовом режиме после регистрации в личном кабинете и заполнении поля «ИНН» в профиле.

«Интернет-услуги — одно из самых важных направлений развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня 95% предпринимателей пользуются онлайн-платформами, поскольку они позволяют не только экономить время, но и повышают доступность открытия своего бизнеса», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На сайте напоминается, что столичные предприниматели в кратчайшие сроки могут бесплатно получить нужную услугу и данные на сайте проекта. К примеру, подготовить документы для регистрации ИП или ООО, подключиться к единой информационной системе для малого бизнеса «Бизнес-навигатор МСП», узнать о правилах оформления городской земли и многое другое.