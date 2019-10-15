РИАМО – 15 окт. В столице завершила работу горячая линия для обращений по началу отопительного сезона, теперь москвичи могут обратиться к виртуальному оператору, сообщается на официальном портале мэра города.

«Сейчас тем, кто звонит на выделенную горячую линию, отвечает виртуальный оператор. Он сообщает о прекращении работы линии и напоминает, что оставить заявку по вопросам отопления можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону единого диспетчерского центра: +7(495)539-53-53», – говорится в сообщении.

Горячая линия по вопросам включения отопления завершила работу. Общегородской контакт-центр принимал звонки до 14 октября включительно по телефону: 8(800)100-23-29.

Горожане могли получить информацию о процессе пуска тепла и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением, например, если батареи недостаточно прогревались.

«Мы изначально планировали, что выделенная линия будет временной – на период пуска тепла, когда фиксируется большой прирост звонков. Она помогла перераспределить потоки обращений и дала возможность быстрее дозвониться до линии единого диспетчерского центра тем, чьи вопросы не были связаны с отоплением. На прошлой неделе число обращений по вопросам начала отопительного сезона значительно снизилось, и поэтому линия прекращает свою работу», – разъяснил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.