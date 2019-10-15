РИАМО - 15 окт. В Московском метрополитене в вагонах будут демонстрироваться видеоролики о жизни писателя Виктора Пелевина, театрального режиссера Константина Станиславского и барда Владимира Высоцкого в рамках просветительского проекта «Привет, Москва!», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мини-сюжеты будут транслировать на мониторах в вагонах поездов на всех линиях метро до конца октября.

«В рамках каждого тематического цикла проекта мы собираем интересные истории о городе, его историческом и культурном наследии. Для создания роликов была проделана большая работа. Надеемся, что теперь жители и гости столицы просто по пути на работу или домой узнают много интересного о литературной и театральной истории Москвы, получат положительные эмоции», – отметила куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

Пассажиры столичной подземки смогут узнать, где учился кататься на велосипеде Пелевин, в каком доме состоялось дебютное выступление молодого Станиславского и на какой улице прошло детство Высоцкого.

Видеосюжеты можно также будет посмотреть на официальном сайте проекта – в цикле 50 роликов длительностью более минуты.