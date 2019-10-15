РИАМО – 15 окт. Сурки, обитающие в Московском зоопарке, погрузились в спячку, сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали крайне редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. А вот самец Арчи продолжал совершать обходы своих владений почти каждый день. В минувшие выходные он также уснул, предварительно плотно забаррикадировав вход в нору сеном.

«В этом году наши сурки залегли в спячку несколько позже, чем в предыдущие пару лет. Скорее всего, это связано с небольшим потеплением, которое наступило в сентябре», – говорится в сообщении.

В 2018 году Сара и Нагайна уснули в самом начале осени, а Арчи присоединился к самкам уже в середине сентября.

«Все лето специалисты зоопарка следили за их рационом и динамикой набора веса. В меню грызунов было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава», – уточняется в материале.

Однако больше всего наши сурки любят клевер, который им регулярно приносят ухаживающие за ними сотрудники.

Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже нуля градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов.

«Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а, чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы», – дополняется в сообщении.

За период спячки сурки могут потерять больше одной трети массы своего тела.