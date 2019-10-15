РИАМО – 15 окт. Сурки, обитающие в Московском зоопарке, погрузились в спячку, сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.
За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали крайне редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. А вот самец Арчи продолжал совершать обходы своих владений почти каждый день. В минувшие выходные он также уснул, предварительно плотно забаррикадировав вход в нору сеном.
«В этом году наши сурки залегли в спячку несколько позже, чем в предыдущие пару лет. Скорее всего, это связано с небольшим потеплением, которое наступило в сентябре», – говорится в сообщении.
В 2018 году Сара и Нагайна уснули в самом начале осени, а Арчи присоединился к самкам уже в середине сентября.
«Все лето специалисты зоопарка следили за их рационом и динамикой набора веса. В меню грызунов было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава», – уточняется в материале.
Однако больше всего наши сурки любят клевер, который им регулярно приносят ухаживающие за ними сотрудники.
Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже нуля градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов.
«Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а, чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы», – дополняется в сообщении.
За период спячки сурки могут потерять больше одной трети массы своего тела.
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ПОВОРОТ НА ЗИМУ: В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ УСНУЛИ СУРКИ ❄🍃🐾 Грызуны окончательно погрузились в спячку 14 октября. За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали крайне редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. А вот самец Арчи продолжал совершать обходы своих владений почти каждый день. В минувшие выходные он также уснул, предварительно плотно забаррикадировав вход в нору сеном. 🐭🌲🥕 В этом году наши сурки залегли в спячку несколько позже, чем в предыдущие пару лет. Скорее всего, это связано с небольшим потеплением, которое наступило в сентябре. Для сравнения: в прошлом году Сара и Нагайна уснули в самом начале осени, а Арчи присоединился к самкам уже в середине сентября. 🎄✨💤 Наши сурки подошли к подготовке к спячке обстоятельно и серьезно. Все лето специалисты зоопарка следили за их рационом и динамикой набора веса. В меню грызунов было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава. Кстати, больше всего наши сурки любят клевер, который им регулярно приносят ухаживающие за ними сотрудники. 🐾🐰🌿 С середины августа сурки много времени посвящали тому, чтобы навести порядок в своей норе. Животные выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру. Именно в ней все три сурка проспят до весны. Чтобы грызунов не беспокоили холода, зоологи накрыли их сурчину слоем соломы - она будет выступать в качестве утеплителя и, в случае, если снег подтает, не даст воде просочиться в нору. 🌽🌱🍒 Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а, чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. За период спячки сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела! Если учитывать, что средний вес взрослой особи равен 4,5-5 кг, то весной он сокращается до 3 - 3,25 кг. ⚡⚡⚡ Мы прощаемся с нашими сурками до грядущей весны❤
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