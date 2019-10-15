РИАМО - 15 окт. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается до 13 градусов тепла, дождей не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит 11-13 градусов, по области – 8-13 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду местами с порывами до 15 метров», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. В Московском регионе осадки прекратятся, а температура будет выше нормы.

Такая погода благоприятна для большинства людей. При этом рост атмосферного давления может вызвать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердца и сосудов.