РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. В поселке Малаховка подмосковных Люберец во вторник пройдет концерт, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы, сообщается в Instagram-аккаунте структурного подразделении МУК «Красковский культурный центр» культурно-досугового центра «Союз».

«Жителей Люберец приглашают на концертную программу, посвященную празднику Покрова, который состоится 15 октября в 13:00 в КДЦ «Союз», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в культурно-досуговом центре «Союз» по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.

Покров Пресвятой Богородицы – непереходящий православный праздник, отмечаемый 14 октября. В народной традиции этот день отмечает встречу осени с зимой. Название праздника народная этимология связывает с первым снегом, который покрывал землю, указывая на близость зимних холодов.