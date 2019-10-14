РИАМО – 14 окт. Игроки сборной России по футболу прилетели в столицу после разгромной победы в гостях над Кипром, сейчас наша команда будет готовиться к матчу с Бельгией, сообщает РЕН ТВ.



Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что пока рано говорить о победе на Евро-2020. Однако именно такую цель озвучил главный тренер сборной Станислав Черчесов.



«Многое покажет матч с Бельгией дома. Будет интересно проверить самих себя на фоне такого топового соперника. Все-таки Бельгия — гранд и фаворит. Посмотрим, чемпионат Европы еще нескоро», — сказал Дзюба.



Матч с Бельгией пройдет 19 ноября. Сейчас сборная России занимает второе место в группе и отстает от Бельгии на три очка. Однако благодаря победе над Кипром со счетом 5:0 российские футболисты обеспечили себе путевку на Евро.