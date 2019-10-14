РИАМО - 14 окт. Экзотический «Хеллоуин в джунглях» отметят 31 октября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», праздник пройдет в Викторной оранжерее, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Во время праздника торжественно срежут плод тропической «тыквы», или шоколадного дерева, а также проведут розыгрыш какао-бобов. Место праздника — Викторная оранжерея с самыми большими кувшинками в мире.

«Мы называем какао тропической «шоколадной тыквой» — спелые плоды тоже оранжевого цвета. <…> По форме крупные плоды похожи на лимон, вытянутую дыню или огурец. Внутри плода какао — от 20 до 60 какао-бобов, окруженных светлой мякотью. Их используют для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада», — рассказал куратор тропических растений Виталий Аленкин.

Он отметил, что бобы, которые планируют разыграть, при хорошем уходе прорастут через 2-3 недели, а собственный урожай их владельцы смогут собрать через пять лет.