РИАМО – 14 окт. Депутаты Мособлдумы поддерживают федеральный законопроект, который позволит снизить бюрократическую нагрузку на учителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Президент РФ поручил принять меры по уменьшению нагрузки на учителей, связанной с составлением многочисленных отчетов, ответов на информационные запросы. При этом список документов, заполнение и ведение которых ложится на плечи педагогов, не фиксирован и может расширяться, по сути, до бесконечности. Федеральным законопроектом эту проблему предлагается устранить, наделив Минпросвещения и Минобрнауки России полномочиями по установлению четкого перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагоги.

«Мособлдума, в свою очередь, также подключилась к решению вопроса. И на площадке парламента, и в муниципалитетах депутаты общались с педагогами и с их помощью сформировали перечень документов, от необходимости ведения которых учителей явно надо освободить. Многие из них явно лишние, а какие-то дублируют друг друга. Во время экзаменов эта работа увеличивается во много раз, и зачастую нагрузка становится неподъемной. А это напрямую мешает образовательному процессу, и, как следствие, может сказаться и на самом качестве образования», – заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По мнению парламентария, серьезно помочь со снижением бюрократической нагрузки на учителей поможет скорейший переход на путь цифровизации. При этом, по его словам, в Московской области не все школы перешли с бумажных на электронные носители.

Руководство таких школ до сих пор требует с педагогов информацию в двух видах, что также дополняет нагрузку на педагога.

Депутаты Мособлдумы уверены: если есть указания, что данные должны вноситься в электронном виде, значит, нужно это требование соблюдать. Информацию необходимо еще раз донести до всех школ Подмосковья и взять на контроль.