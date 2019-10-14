РИАМО – 14 окт. В историко-краеведческом музее в Балашихе 15 октября начнет работу передвижная выставка «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени», это совместный проект биологического музея имени К.А. Тимирязева, интернет-портала «Антропогенез.ру» и института физиологии имени И.П. Павлова РАН, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Выставка является победителем конкурса правительства Москвы в номинации «Музей в движении».

«На выставке представлена коллекция муляжей черепов, которой пока нет в других собраниях РФ. Качественно выполненный муляж черепа – честный научный и музейный предмет, потому что оригиналы – уникальны, хранятся в разных странах в неэкспозиционных условиях и вряд ли когда-нибудь будут собраны вместе. Антропологи всего мира изучают черепа преимущественно по муляжам», – отмечается в сообщении.

Передвижная выставка устроена как конструктор, из которого возникают различные варианты заполнения пространства. Конструктор, который легко дополняется новыми частями или отдельными деталями.

«Витрины для такой передвижной выставки не нужны – она работает как живой научно-экспозиционный эксперимент. Инновационность данного проекта в постоянном развитии экспозиции, которое достигается с помощью комплекса взаимодействий с посетителями, объединения ученых разных областей, создания с их помощью доступного публике постоянно дополняющегося музейного выставочного продукта», – поясняется в материале.

Мероприятие сопровождает экспериментальная интерактивная часть, которая показывает различные этапы биологической эволюции. Выставка продлится по 15 ноября 2019 года.