РИАМО – 14 окт. На землях агрофирмы в городском округе Мытищи выявили нелегальную свалку, организации выписали штраф, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту организации нелегальной свалки вблизи деревни Беляниново городского округа Мытищи. О нарушении природоохранного законодательства в Минэкологии сообщил житель населенного пункта.

«В ходе расследования было установлено, что свалка строительных отходов образована на участке земель сельхозназначения, принадлежащем ООО «Агрофирма Пирогово», который находится в субаренде у АО «Дорстроймеханизация». За нарушение правил обращения с отходами общество оштрафовано на 105 тысяч рублей и получило предписание ликвидировать свалку», – отмечается в сообщении.

Это не первое нарушение, которое выявлено на землях мытищинской агрофирмы.

Ранее Минэкологии оштрафовало на 100 тысяч рублей компанию «БалтБизнес», которая вблизи той же деревни Беляниново по договору с аграриями отсыпало земельный участок грунтами и строительным мусором.

Привлекались к ответственности несколько предпринимателей и компаний, ведущих деятельность в промзоне вблизи деревни Ульянково, на землях, также принадлежащих агрофирме. В связи с этим инспекторы эконадзора взяли ситуацию в этой части Мытищ на особый контроль.