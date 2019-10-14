РИАМО - 14 окт. В Подмосковье существует единый парковый стандарт, который дает рекомендации к общему облику парков и к элементам благоустройства в них, парки, участвующие в рейтинговании по различным критериям, получают активное развитие и благоустройство, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Рейтингование парков культуры и отдыха проводится в целях оценки качества оказания услуг, которые получают посетители парков культуры и отдыха, а также оценки соответствия парков культуры и отдыха региональному парковому стандарту Московской области», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

По словам министра, участие парков в рейтинговании приводит к их развитию и дает только положительные результаты в функционировании.

Рейтингование парков культуры и отдыха Московской области осуществляется по трем категориям: локальный, городской и региональный. Локальные парки рейтингуются по 22 критериям, городские – 37, региональные – 47.

Согласно парковому стандарту, все парки культуры и отдыха Московской области должны иметь концепцию развития парка. Еще одним критерием соответствия парков стандарту является их зонирование – наличие прогулочной зоны, спортивно-оздоровительной зоны, зоны отдыха для детей, зоны массовых мероприятий и парковых аттракционов.

Также парки должны отвечать критериям безопасности (наличие видеонаблюдения, интегрированной в систему «Безопасный регион», пункта охраны, ограждения парка, системы трансляции и оповещения чрезвычайных ситуациях, тревожной кнопки) и комфортной среды (наличие «доступной среды» для маломобильных групп населения, современного туалета навигации, оформленной по единому брендбуку, освещения, малых архитектурных форм, зоны Wi-Fi для доступа в интернет для посетителей, буккроссинга, водных устройств, уличной зарядной станции для портативных устройств, оборудованной площадки для выгула собак).