РИАМО – 14 окт. В одном из магазинов в городском округе Серпухов выявили нарушения индивидуальным предпринимателем правил работы в ФГИС «Меркурий», а также ветеринарно-санитарных правил, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В августе была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ИП Мирошниченко О. В., осуществляющей деятельность по хранению, производству и реализации мяса и мясных полуфабрикатов в магазине «Продукты» по адресу: деревня Волохово, дом 1.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях. Так, прием продукции животного происхождения осуществляется без ветеринарных сопроводительных документов, а также не осуществляется гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», – отмечается в сообщении.

Кроме того, возле колоды для разруба мяса была обнаружена обрезь мяса, в подсобном помещении находилась коробка с мусором вместе с упаковкой, содержащей следы крови от мясной продукции. Также в магазине отсутствуют емкости для сбора и хранения биологических отходов.

В сентябре ИП была привлечена к административной ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 63 тысячи рублей. Выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.