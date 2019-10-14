РИАМО - 14 окт. Голосование за номинантов на премию «Лучший по профессии» в сфере физической культуры и спорта началось в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства физкультуры и спорта.

«В декабре 2019 года состоится торжественная церемония вручения премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» работникам учреждений в сфере физической культуры и спорта. В понедельник открылось интернет-голосование за номинантов премии. Оно продлится до 28 октября», — говорится в сообщении.

Всего предусмотрено девять номинаций: «Спортсмен года», «Тренер года», «Сильнее всех», «Тренер года по адаптивным видам спорта», «Спортивный менеджер года», «Менеджер года спортивного сооружения», «Менеджер года тестирования ГТО», «Организатор года физкультурно-массовых мероприятий» и «За выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта». Призовой фонд, который разделят лауреаты, составляет 1,5 миллиона рублей.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что следующий этап отбора пройдет в формате очного собеседования. В число номинантов вошли 27 человек. Проголосовать можно по адресу.