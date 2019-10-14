РИАМО - 14 окт. Минтранс Подмосковья в официальном сообществе «ВКонтакте» запустил сбор предложений жителей по местам установки искусственных дорожных неровностей (ИДН) на региональных дорогах в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Массовую установку ИДН перед пешеходными переходами на региональной сети начали в текущем году в рамках проекта «Успокоение движения в городах». В приоритетном порядке работы по обустройству выполняются на освещенных участках дорог вблизи пешеходных переходов у социально значимых объектов, детских культурно-досуговых и образовательных учреждений и в местах концентрации ДТП.

«В этом году (в 2019 – ред.) на дорогах регионального значения установят свыше 700 искусственных неровностей. На сегодняшний день на дорогах установили свыше 300 ИДН в 27 муниципальных образованиях. В следующем году (в 2020 году – ред.) для принудительного снижения скоростного режима водителями и обеспечения безопасности пешеходов запланировано установить около 1,5 тысяч искусственных неровностей», – говорится в сообщении.

Сбор предложений продлится до 15 ноября. Принять участие в опросе можно по ссылке (https://vk.com/wall-178246680_529).